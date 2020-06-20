Необычное космическое явление — кольцеобразное солнечное затмение — в 2020 году выпадает на день летнего солнцестояния — 21 июня. Как утверждают ученые, лучшего всего его будет видно в южной Азии, а также на востоке Африки. Россиянам же удастся наблюдать лишь за некоторыми фазами затмения — что выглядит не менее зрелищно.

Эксперты настаивают: наблюдать за действом важно во всеоружии. Иначе — велик риск упустить из виду множество увлекательных деталей. Для этого необходимо подготовить некий инструментарий.

Как правильно наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением?

Для начала важно запомнить, что на Солнце ни в коем случае нельзя смотреть через любые оптические приборы, будь то бинокль, подзорная труба или простые увеличительные линзы без фильтров. Иначе — можно получить ожог сетчатки и ослепнуть.

Как утверждают ученые, для наблюдения за частными фазами затмения идеально подходят лишь специальные солнечные фильтры. Причем, к ним не относятся закопченное стекло, CD-диск, дискета или солнцезащитные очки.

Конечно, лучше всего — приобрести телескоп с полноапертурным (Закрывающим весь объектив — Прим.ред) фильтром h-альфа. Но если такой возможности нет, можно использовать метод камеры обскура: на дно картонной коробки положить белый лист бумаги, в крышке сделать небольшое отверстие, диаметром порядка трех-четырех миллиметров, затем — отверстие для головы в боковой стенке. Так, направив луч света в крохотное отверстие, на дне проявится изображение солнечного диска. Подобная проекция позволит точно заметить момент, когда Луна начнет закрывать звезду.

Тот, кто боится пропустить уникальное явление, но не располагает свободным временем, может просто подключиться к онлайн-трансляции с места событий. В России она начнется 21 июня в 9.00 по московскому времени — за 20 минут до начала действа. Организует ее Иркутский планетарий, пишет Nplus1.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких регионах России лучше всего будет видно кольцеобразное солнечное затмение — 2020.