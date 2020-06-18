Успеть за 38 секунд! Россияне смогут увидеть в небе «кольцо огня»

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В воскресенье, 21 июня, жители планеты смогут наблюдать необычное небесное явление — кольцеобразное солнечное затмение.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Жителей Земли ожидает «кольцо огня». В это воскресенье, 21 июня, в небе можно будет увидеть необычное солнечное затмение. Луна закроет Солнце не полностью, останутся видимыми только края звезды. Они и создадут то самое «кольцо огня». Затмение продлится всего 38 секунд. Лучше всего его смогут разглядеть жители стран Центральной и Восточной Африки, Индии, Китая, Японии. Частичное закрытие солнечного диска будет заметно в центральной части России, а также на границе с Монголией и Казахстаном.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что усиление солнечной активности угрожает россиянам. Опасность представляет не столько высокая температура, сколько так называемый ультрафиолетовый индекс.

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Успеть за 38 секунд! Россияне смогут увидеть в небе «кольцо огня»

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