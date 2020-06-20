Госдеп сообщил о переговорах России и США по контролю над вооружением

Пресс-служба Госдепа США распространила релиз, в котором подтвердила встречу 22 и 23 июня спецпредставителя американского президента Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Сообщает РИА Новости.

Стороны планируют обсудить контроль над вооружениями, споры вокруг которого ведутся последние год в связи с тем, что в 2021 году истекает срок договора СНВ-3.

Ранее в США заявляли о том, что для продления условий договора необходимо участие Китая, а также включение ряда систем вооружений, которые ранее в него не входили.

К слову, открытое приглашение к диалогу Соединенные Штаты направили Китайской народной республике (КНР), но пока ответа не последовало.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп неоднократно намекал, что планирует разработать новое соглашение по использованию ядерного оружия при участии трех сторон: России, США и Китая. От подобного предложения в Пекине тут же отказались. При этом гарантом участия КНР американские власти назвали Россию, что стало попыткой загнать Москву в ловушку.

Договор СНВ-3 или ДСНВ был подписан российской и американской стороной в 2010 году. Этот документ — единственное соглашение, ограничивающее военную мощь обеих стран. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, однако до настоящего времени США не высказывали намерений продлить договор.

Как передавал 5-tv.ru, ранее Маршалл Биллингсли заявил, что СНВ-3 России необходим намного больше, чем США, так как российская экономика якобы «находится в руинах» из-за вспышки COVID-19, а бюджет зависит от мировых цен на нефть.