Лечит или калечит? Пластический хирург о Face Bra и реальных способах убрать второй подбородок

Ультрасовременные и сильно разрекламированные бьюти-гаджеты зачастую не имеют никакой практической ценности, считает пластический хирург, врач дерматолог косметолог Мадина Байрамукова. В частности, в беседе с 5-tv.ru медик объяснила, почему изобретение австралийской компании Face Bra для «удаления» второго подбородка не только бесполезно, но и опасно.

Для наиболее полного понимания проблемы Мадина рассказала, что на самом деле представляет собой пресловутый второй подбородок.

«В большинстве случаев это зона с избыточным жировым отложением, под тяжестью которого растягивается и деформируется кожный лоскут. В дальнейшем даже при похудении количество жировой ткани становится меньше, но кожный лоскут остается перерастянутым», — пояснила врач.

Учитывая тот факт, что Face Bra действует по принципу женского бюстгальтера (поддерживает форму), врач заметила, что таким образом в зафиксированную область не попадает лишняя межтканевая жидкость. Вследствие этого зона второго подбородка не будет подвержена отечности. Однако на этом плюсы забавной вещицы заканчиваются.

«Мы можем ожидать, что в случае наличия избыточного жира объем будет оставаться реальным, не будет усугубляться накопленной жидкостью. Но какой ценой можем этого добиться? Всю ночь мы должны находиться в давящей компрессионной повязке. Всю ночь она будет соскакивать, расстегиваться, нарушив сон. Чаще всего эти повязки сделаны из материала, который не дышит и вызывает сильный дискомфорт, потертости, воспаления», — рассказала Мадина.

По мнению медика, сегодня лучший способ избавиться от надоевшего второго подбородка — пластическая хирургия. В частности, такие процедуры как липосакция зоны с радиоволновым лифтингом Face Tite либо с нитевой подтяжкой. Данные способы коррекции не вызывают дискомфорта во время реабилитации и давно зарекомендовали себя.

В случае, если требуется серьезное вмешательство, а не простая подтяжка кожного лоскута, то есть и более эффективные способы, но вместе с тем более травматичные: платизмопластика, круговая подтяжка и другие виды хирургических вмешательств.

«Конечно, очень соблазнительным представляется для нас использование недорого домашнего гаджета в качестве альтернативы хирургическому вмешательству. Но не надо забывать, что чудес не бывает. Сократить кожный лоскут, а тем более избавиться от жира с помощью компрессионной повязки не получится», — отметила Байрамукова, добавив, что и на операцию стоит решаться только в случае, если позволяет здоровье, а не слепо следовать мечте.

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