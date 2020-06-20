Дочь Филиппа Янковского рассказала про «эротическую сцену с бананом»

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Алина Потёмкина
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Артистка заметила, что это поможет ей показать свои достоинства создателям картины, в которой она хочет сняться.

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Фото, видео: Instagram @lizayank. @veriga10

Дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Елизавета сделала матери откровенное признание. Начинающая актриса рассказала, что для раскрытия своих способностей она думает сделать кинопробы с бананом. Ролик разговора с дочерью Фандера выложила в Instagram.

«Для эротической сцены, которая там будет, я подумала, что надо записать пробы с бананом. Я и банан. Чтобы таким образом показать свои достоинства», — сказала Лиза.

Instagram @veriga10

Также она добавила, что в фильме, куда она хочет попасть, это самое главное. Мать 26-летней артистки шутливо согласилась и заметила, что это главное в большинстве картин.

Сама Фандера подписала видео с иронией.

«Агитационный ролик в поддержку совсем непопулярной профессии „Актрисы. Одна — у изножья тела, другая, — у подножья русского кинематографа“», — написала артистка.

Наследница знаменитой кинематографической династии также посмеялась над собой. Она заметила, что мама отзывается о ней, как об «актрисе ничего», но вкус у Фандеры своеобразный, пишу «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Янковский высказался о творчестве детей.

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