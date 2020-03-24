«Стараемся оценок не давать»: Филипп Янковский высказался о творчестве детей

Российский актер театра и кино Филипп Янковский рассказал, как относится к творчеству своих детей — Ивана и Лизы. По словам знаменитости, они вместе с супругой Оксаной Фандерой талант наследников не обсуждают, сообщает КиноРепортер.

«Мы стараемся оценок не давать. Как и во всех нормальных семьях, мы просто любим и поддерживаем своих детей. Но не хотелось бы обсуждать родных», — сказал актер.

Также Янковский добавил, что они всей семьей гордятся успехами Ивана. Особенно им нравится его работа в фильме «Дама пик», за которую тот получил первого «Орла», и театральная роль на сцене Театра им. Ермоловой в постановке «Утиная охота». Кроме того, Иван дважды стал лауреатом кинопремии «Золотой орел». Оценил Филипп и скандальную картину «Текст» с участием наследника, сообщив, что она ему «понравилась».

Младшая дочь Елизавета, по словам знаменитого отца, блестяще выступает на театральной сцене — она задействована в спектакле «Человек из рыбы» в МХТ им. Чехова.

В браке у Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры двое детей — 29-летний Иван и 25-летняя Елизавета.

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