Эксперт рассказал, на каком направлении США вероятнее всего ударят по России

США прорабатывают нанесение ударов по России через Северный полюс. Именно через него пролегает кратчайший путь от Штатов до стратегически важных районов нашей страны. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«США более семидесяти лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — рассказал он в беседе с газетой «Известия».

Эксперт вспомнил, что из-за плотности ПВО СССР и стран Варшавского договора, американские бомбардировщики не имели возможности попасть на Урал из Европы. После того, как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, США были вынуждены использовать крылатые ракеты. На данный момент американцам важно выпустить их со стратегических бомбардировщиков до входа в зону российской ПВО.

«До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас», — поделился мнением Шурыгин, комментируя участившиеся полеты стратегической авиации США в северных широтах.

Эксперт рассказал, что российская стратегическая авиация также готова адекватно ответить американцам. Он упомянул, что российские летчики отрабатывают такие действия во время полетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские истребители F-22 сопровождали российские ракетоносцы Ту-95МС, которые проводили патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана.