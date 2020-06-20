Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально оформили развод несколько дней назад. Бывшие супруги договорились, что дети будут жить с матерью и регулярно общаться с отцом, и в первые же выходные актер увез семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию в Санкт-Петербург. На своей странице в Instagram Павел опубликовал фотографии и видео с прогулки на яхте по Неве и Финскому заливу.

«Такой выходной», — подписал один из роликов Прилучный.

Instagram @bugevuge

Судя по кадрам, артист отдыхает в компании солистки Мариинского театра Ирины Голуб, ее мужа — артиста Цирка дю Солей Андрея Кислицына и их дочери и сына. Тимофей и Мия явно довольны и весело проводят время.

На днях, как рассказывал 5-tv.ru, Павел Прилучный пожаловался, что с детства очень тяжело переносит одиночество. Актер признался, что после развода поспешил решить эту проблему и найти замену переехавшей из его дома в московскую квартиру семье.