Прилучный нашел замену Муцениеце после развода

Одиночество весьма болезненно для Павла Прилучного. В 13-летнем возрасте он пережил смерть отца и с тех пор боится оставаться один. Об этом актер рассказал в интервью Youtube-проекту «вМесте». Потому в свое время звезда сериала «Мажор» захотел большую семью. С бывшей супругой Агатой Муцениеце он воспитывает двух детей: семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию.

После развода с супругой Прилучному все же пришлось столкнуться со своим страхом. Ведь бывшая жена покинула их загородный дом вместе с детьми. Все трое теперь живут в московской квартире. Справиться с ощущением пустоты Павлу помогают домашние питомцы.

«Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему», — сказал Прилучный.

Звездная пара развелась 15 июня. Суд вынес решение о расторжении брака знаменитостей без их участия — на заседание они не явились. Актеры объявили о своем решение разойтись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в Instagram. Сначала супруги заявили, что намерены развестись тихо, однако их бракоразводный процесс оброс скандалами. Общественный резонанс вызвало сообщение Муцениеце о том, что Павел ее бьет, и она была вынуждена бежать с детьми из дома. В последнее время актриса, напротив, стала писать о чувствах к бывшему супругу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце поделилась с адвокатом впечатлениями от развода.