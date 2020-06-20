На съемочную группу МИЦ «Известия» напали на Апраксином рынке в Петербурге
Журналисты снимали, как торговые ряды работают, несмотря на «коронавирусные» ограничения. Некоторые продавцы и покупатели ходят без масок, безопасную дистанцию никто не соблюдает.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
Апраксин рынок в Санкт-Петербурге открылся, несмотря на продолжающие действовать в связи с пандемией коронавируса ограничения. Приехав в расположенный в самом центре города Апраксин двор, съемочная группа МИЦ «Известия» обнаружила там работающие торговые ряды и массу покупателей.
Только считанные из них были в защитных масках, а о соблюдении безопасной дистанции в узких проходах между лотками говорить вообще не приходится. Один из продавцов рассказал корреспонденту, что рынок работает уже неделю, будет открыт в воскресенье, «а как дальше — неизвестно».
Журналисты вызвали полицию, завидев которую продавцы спешно позакрывали свои лавочки и попрятались. Во время срочной «эвакуации» один из торговцев напал на корреспондента МИЦ «Известия» и пытался сломать камеру — мужчине не понравилось, что его снимают.
«Я тебе не давал добра! Я тебе не давал добра!» — кричал агрессивный обитатель рынка, тряся камеру, после чего толкнул оператора.
Представители правоохранительных органов происходящее в Апраксином дворе пока не комментировали.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, печально знаменитый в Петербурге Апраксин двор неоднократно закрывался из-за незаконной торговли и нарушений миграционного законодательства, однако спустя какое-то время торговцы появляются там снова. Там регулярно случаются пожары и другие происшествия.
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