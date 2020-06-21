Боня и «нищеброды» или рассказ о том, как экс-звезда «Дома-2» в политику ударилась

На этой неделе в мире произошло много значимых вещей. Например, детский канал Nickelodeon записал своего знаменитого персонажа Спанч Боба в сексуальные меньшинства. В Америке и Великобритании снесли еще несколько исторических статуй. Но не надо думать, что мы отстаем в гонке безумия. У нас оно просто проявляется иначе.

Одно из наследий эпохи реалити-шоу Виктория Боня — ныне, правда, вроде бы проживающая на юге Франции сорокалетняя россиянка, недавно радовавшая нас своими конспирологическими монологами о прививках и чипировании — внезапно раскритиковала повышение минимального размера оплаты труда.

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким криворуким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», — заявила женщина.

И добавила, что помогать надо не нищебродам, а бизнесу. Естественно, сразу же мобилизовались профессиональные защитники народа, Виктории дали решительный отпор, и она начала говорить о том, что ее слова вырвали из контекста, и так далее. А дальше началось самое главное и самое печальное.

Сам факт, что в отечественном медийном пространстве до сих пор имеет вес, причем огромный вес, тетя, которая когда-то в середине нулевых назад снималась в «Доме-2» и более ничем не отметилась, — это уже диагноз нашему медийному пространству. Это значит, что наш медиа-класс представляет собой глубоко закапсулированную касту, в котором, как на новогодних огоньках, десятилетиями фигурируют одни и те же физиономии, плотно слежавшаяся тусовочка.

Эта тусовочка физически не в состоянии отправить даже самое обнаглевшее существо в пожизненный бан и бойкот, и просто перестать упоминать. Просто потому, что ну как же можно, это же свои. Более того: для медийной тусовки любой, даже самый позорный пиар, который удался кому-нибудь из ее участников — это хороший, годный пиар.

И вот уже куча СМИ с восторгом сообщает, что Виктория Боня поправилась в самоизоляции на шесть килограммов. И тем самым они вдохновляют других теть и дядь с пониженной социальной ответственностью и деньгами, заработанными непосильным тусовочным трудом, нести оскорбительную чушь дальше. Хайповать, набрасывать на вентилятор общественного возмущения, получать пиар и рекламные контракты.

Эта тусовочка любит жаловаться на то, что в стране у нас как-то не так все устроено. Но знаете, если бы у нас страна была устроена так, как устроена сама наша светско-тусовочная элита, — то наша страна и недели бы не простояла.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.