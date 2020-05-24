Чипирование, сатанисты, Билл Гейтс: как Виктория Боня в Instаgrаm «правду» несла

Наша страна, и не только наша, готовится понемногу выходить из режима противоэпидемических мер. И настало, конечно, время подсчитать потери. Но сейчас хотелось бы поговорить не о настоящих человеческих жертвах, земля им пухом. И не об экономических потерях. Хотелось бы о потерях, которые понес наш коллективный здравый смысл.

Мы привыкли смеяться над жителями одичавших стран — Великобритании там, где с испугу перед вирусом начали жечь вышки 5G, или Украины, где земляков-карантинников встречали горящими баррикадами и камнями. Но на самом деле опасность ходит совсем рядом с нами. И иногда имеет женское лицо.

На минувшей неделе напомнила о себе сорокалетняя женщина по фамилии Боня, знаменитая тем, что она знаменита, а живущая, кажется, с рекламы брендов в своем Instagram. В общем, инфлюенсерша. Она выдала в свой Instagram полуторачасовой эфир, в котором сообщила всю правду. О том, что всех собираются чипировать. О том, что Билл Гейтс предлагал президенту Мадагаскара взятку за то, чтобы делать в Африке прививки. О том, что королевская семья Великобритании пьет кровь. А, и еще о сатанистах, основавших Голливуд.

Что тут по-настоящему дико. У тети семь миллионов подписчиц и подписчиков. Этот бред посмотрели почти полмиллиона человек. И у многих и без того некрепкие нервы теперь расшатаны окончательно — и они могут, например, теперь проявлять агрессию в отношении врачей, потому что те «на самом деле хотят их чипировать».

Это говорит нам об опасности, которую несет в себе само бездумное культивирование знаменитостей из кого угодно, из каких-то говорящих бюстов и мыслящих силиконовых губ. Они могут, конечно, казаться раздражающими, но безвредными, но только когда жизнь течет по накатанной, своим чередом. А когда общественная дисциплина и доверие официальному дискурсу является, извините, вопросом жизни и смерти для тысяч людей — эти говорящие бюсты превращаются в реальную угрозу, в ходячие гранаты.

Что если в следующий раз, когда обществу будет угрожать настоящая опасность, какая-нибудь дура под веществами призовет, не знаю, всех бежать на улицы и обесточивать города, потому что от электричества все зло? Поэтому за появление таких знаменитостей, в любой момент готовых взорваться бредятиной, несут ответственность многие.

И СМИ, у которых зачастую пониженная социальная ответственность. И рекламодатели, которым все равно, кто их продвигает. Но и зрители, которые тоже не думают о том, что именно добавляют себе в авторитеты и есть ли у этих авторитетов мозг в голове. Кстати, вообще-то о людях судят по тем, кто для них авторитет.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.

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