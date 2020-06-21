«Идет разбирательство» — PR-директор Uma2rman о краже в доме Кристовского

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Василий Заика
Эксклюзив 28

По словам Юлии Сажиной, на месте происшествия работает полиция.

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Фото, видео: Instagram @vova_kristovskiy, 5-tv.ru

PR-директор группы Uma2rman Юлия Сажина в интервью 5-tv.ru прокомментировала факт проникновения воров в коттедж лидера коллектива Владимира Кристовского. По ее словам, на месте происшествия работают стражи порядка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Все переживают, все хорошо, но спасибо за волнение! Володя сейчас недоступен, но, по крайне мере, полиция уже приехала. Пока мы прокомментировать что-то не можем, потому что идет разбирательство», — сказала Юлия Сажина.

В свою очередь, Владимир Кристовский в разделе сторис своего аккаунта в Instagram разместил видео, на котором зафиксирована работа полицейских. На кадрах видно, что один из сотрудников заполняет необходимые документы, а эксперт осматривает взломанный оружейный сейф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер группы Uma2rmаn Владимир Кристовский стал жертвой «домушников».

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