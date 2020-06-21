«Жулики залезли в дом!» — Лидер группы Uma2rmаn стал жертвой воров

|
Василий Заика
512

Злоумышленники проникли в коттедж музыканта и вскрыли оружейный сейф.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vova_kristovskiy

Лидер группы Uma2rmаn Владимир Кристовский стал жертвой «домушников». Как сообщил музыкант на своей странице в Instagram, пока он с семьей был на даче, жилище посетили незваные «гости». По словам знаменитости, злоумышленники рассчитывали, по всей видимости, найти в его доме крупную сумму наличными.

«Мы вернулись с дачи и обнаружили маленький «сюрприз»! К нам заходили «гости», сломали окно, и пошли на третий этаж. Там стоял большой оружейный сейф. Видимо надеялись, что в сейфе лежит куча денег. Они видимо не знали, что музыканты не такие богатые люди, тем более, сейчас, когда работы нет. Я догадывался, что к нам придут и на сейфе написал: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег! Не тратьте зря время!» — рассказал Владимир Кристовский.

Музыкант отметил, что воры, прочитав на дверце металлического шкафа послание, последовали русской поговорке: «Доверяй, но проверяй!». Злоумышленники разворотили сейф и, не найдя для себя ничего ценного, быстро скрылись. Владимир Крестовский подчеркнул, что его винтовки остались нетронутыми.

«Больше ничего взять не успели, видимо их спугнули! Придется теперь ставить охрану, камеры, сигнализацию, сторожа сажать, собак заводить», — заключил лидер Uma2rmаn.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян открестился от «помощника», укравшего полмиллиона на похоронах Трушкина.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Какими будут в старости представители всех знаков зодиака?

Последние новости

1:47
«Идет разбирательство» — PR-директор Uma2rman о краже в доме Кристовского
1:16
Театральный режиссер обвинил Михаила Ефремова в истязании женщин
0:52
Резня в парке в пригороде Лондона является терактом
0:38
«Жулики залезли в дом!» — Лидер группы Uma2rmаn стал жертвой воров
0:03
Три человека погибли при нападении неизвестного с ножом в парке в Великобритании
23:39
Юрий Стоянов призвал наделить врачей особым статусом за борьбу с коронавирусом

Сейчас читают

Как привлечь замужество? — Ритуалы и гадания в летнее солнцестояние 21 июня
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок