Лидер группы Uma2rmаn Владимир Кристовский стал жертвой «домушников». Как сообщил музыкант на своей странице в Instagram, пока он с семьей был на даче, жилище посетили незваные «гости». По словам знаменитости, злоумышленники рассчитывали, по всей видимости, найти в его доме крупную сумму наличными.

«Мы вернулись с дачи и обнаружили маленький «сюрприз»! К нам заходили «гости», сломали окно, и пошли на третий этаж. Там стоял большой оружейный сейф. Видимо надеялись, что в сейфе лежит куча денег. Они видимо не знали, что музыканты не такие богатые люди, тем более, сейчас, когда работы нет. Я догадывался, что к нам придут и на сейфе написал: «Дорогие воры, в этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег! Не тратьте зря время!» — рассказал Владимир Кристовский.

Музыкант отметил, что воры, прочитав на дверце металлического шкафа послание, последовали русской поговорке: «Доверяй, но проверяй!». Злоумышленники разворотили сейф и, не найдя для себя ничего ценного, быстро скрылись. Владимир Крестовский подчеркнул, что его винтовки остались нетронутыми.

«Больше ничего взять не успели, видимо их спугнули! Придется теперь ставить охрану, камеры, сигнализацию, сторожа сажать, собак заводить», — заключил лидер Uma2rmаn.

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