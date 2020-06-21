Видео: Эшли Грэм взорвала сеть своей беззубой улыбкой
Американская модель призналась подписчикам, что сломала зуб из-за чрезмерной любви к печенью.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham
Американская plus-size модель Эшли Грэм в своем аккаунте в Instagram разместила ролик, который в буквальном смысле взорвал сеть. На видео 32-летняя знаменитость благодарит свою мать Линду за лучшее в мире овсяное печенье, а также за то, что женщина заботливо убрала выпечку в холодильник.
По всей видимости, Эшли Грэм решила побаловать себя лакомством и надкусила замороженное изделие. Во время своего обращения к близкому человеку модель прикрывает рот ладонью. В определенный момент она убирает руку и взору подписчиков открывается ее беззубая улыбка.
«Линда Грэм, спасибо за лучшие овсяные печенья в мире и за то, что ты положила их в морозилку, чтобы я отколола себе коронку», — сказала Эшли Грэм.
Одиннадцатимиллионная армия поклонников модели пришла в восторг от увиденного. Юзеры восприняли ролик с должным юмором, а некоторые пользователи признались, что подобное «происшествие» для них — хуже ночного кошмара.
«Хорошо, что нам приходится носить маски»
«Потеря зубов — это в моих ночных кошмарах!»
«Ты просто изумительна!»
«Зачем ты грызла замороженное печенье?» — недоумевают подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эшли Грэм с мужем в самоизоляции «поменялись» телами.
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