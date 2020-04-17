Модель plus-size выложила в Instagram забавное фото, повеселившее подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram забавное фото. Очевидно, звезда заскучала во время самоизоляции и решила немного поразвлечься вместе со своим супругом кинорежиссером Джастином Эрвином. Пара сыграла свадьбу десять лет, недавно у них родился первенец.

Эшли Грэм разместила в соцсети фото, на котором, с помощью специального приложения, поменяла местами лица. Таким образом, перед подписчиками на снимке позировали усатый супруг plus-size модели в бюстгальтере и она сама — с бородой.

«Почему у вас обоих волосы на лице?!» — поинтересовался фанат.

«Я спрашиваю себя об этом каждое утро», — пошутила в ответ знаменитость.

Instagram @ashleygraham

У поклонников Эшли Грэм забавное фото вызвало бурное обсуждение. Фанаты оставили под постом множество комментариев, в которых шутили по поводу увиденного.

«Мне нравились эти парни, пока я не проверил имя пользователя»;

«Теперь я не смогу это развидеть!»

«Когда у вас появился ребенок, и гормональный удар дал вам волосы не в тех местах», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети.

Тема:
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