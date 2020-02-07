«Повезло с учительницей»: Пугачева позанималась музыкой с внуками Юдашкина

Супруга Валентина Юдашкина — Марина — показала, как ее внуки знакомятся с музыкой под руководством Аллы Пугачевой. Видео жена модельера разместила в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Примадонна музицирует за фортепиано в окружении детей дочери Юдашкина. Старшего внука Анатолия она посадила на колени, а младший — Аркадий — расположился рядом, еле дотягиваясь ручками до клавишного струнного инструмента.

«Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой. Аркадий, Андрей и Анатолий!» — подписала пост Марина.

Народный артист России Николай Басков отметил, что заниматься музыкой с Примадонной — большая честь.

«Повезло с учительницей», — прокомментировал артист.

Instagram @marinayudashkina

Фанаты восторженно отреагировали на трогательный ролик. Подписчики отметили, что Алла Борисовна крайне трепетно относится к малышам, а также написали комплименты внукам кутюрье.

«Юные музыканты очень милы»;

«Большой симфонический концерт!»

«Детки очаровательные, Пугачева прелесть! Как к ней дети тянутся, а Ваш маленький вообще кажется от нее млеет! Умиление сплошное», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Юдашкина показала спортивную тренировку внуков.