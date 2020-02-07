«Повезло с учительницей»: Пугачева позанималась музыкой с внуками Юдашкина

Супруга Валентина Юдашкина — Марина — показала, как ее внуки знакомятся с музыкой под руководством Аллы Пугачевой. Видео жена модельера разместила в своем Instagram-аккаунте.
В кадре Примадонна музицирует за фортепиано в окружении детей дочери Юдашкина. Старшего внука Анатолия она посадила на колени, а младший — Аркадий — расположился рядом, еле дотягиваясь ручками до клавишного струнного инструмента.
«Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой. Аркадий, Андрей и Анатолий!» — подписала пост Марина.
Народный артист России Николай Басков отметил, что заниматься музыкой с Примадонной — большая честь.
«Повезло с учительницей», — прокомментировал артист.
Фанаты восторженно отреагировали на трогательный ролик. Подписчики отметили, что Алла Борисовна крайне трепетно относится к малышам, а также написали комплименты внукам кутюрье.
«Юные музыканты очень милы»;
«Большой симфонический концерт!»
«Детки очаровательные, Пугачева прелесть! Как к ней дети тянутся, а Ваш маленький вообще кажется от нее млеет! Умиление сплошное», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Юдашкина показала спортивную тренировку внуков.