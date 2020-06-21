«Разве можно своего ребенка убить?» — Соседка замурованного в бетон мальчика о трагедии
Заявление о пропаже 12-летнего ребенка поступило в полицию еще 4 марта. Все это время родственники продолжали искать подростка. Позже по подозрению в убийстве задержали его мать.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru
Соседка женщины, подозреваемой в убийстве сына в Астрахани, прокомментировала произошедшую трагедию в интервью 5-tv.ru. Накануне 12-летнего мальчика после нескольких месяцев поисков нашли замурованным в бетон в подвале дома. По подозрению в причастности к его смерти задержана родительница подростка.
«Конечно, в шоке. Как это так? Собственного сына — разве так можно (убить — Прим.ред.)? Я проработала 15 лет в детском саду, я с отпуска бывало выхожу и плачу: скучаю по этим чужим деткам. А тогда 40 человек было», — поделилась 92-летняя соседка.
Как ранее стало известно, подозреваемая в убийстве в прошлом была известным политиком в своем регионе и членом партии «Справедливая Россия». Кроме того, она даже планировала выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора региона, однако не снискала поддержку.
«В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то», — вспомнила соседка предполагаемой злоумышленницы.
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