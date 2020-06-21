«Хочу помнить тебя такой»: Гоша из «Универа» объявил о разводе

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Карина Бернтгольц
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Трогательный пост с благодарностью к своей жене актер Алексей Лемар разместил на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @alexey_lemar

Российский актер Алексей Лемар, прославившийся ролью Гоши в сериале «Универ», объявил о разводе с Мариной Мельниковой. На своей странице в Instagram звезда сообщил, что в их жизни с супругой начинается новый этап, однако, несмотря на расставание, они постараются сохранить дружеские отношения и вместе заботиться об общем сыне.

Своей жене артист посвятил трогательные строки и сопроводил их нежной совместной фотографией, на которой вместе с Мельниковой искрится счастьем.

«Я хочу помнить тебя такой,

С яркой улыбкой, которую полюбил.

Мы прошли этот путь с тобой.

Через счастье, радость и дорожную пыль.

Я тебе благодарен за сына.

И за тысячи мгновений счастья.

Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой,

Если как пара мы попали в ненастье», — написал Лемар.

Instagram @alexey_lemar

От такого душевного и неожиданного поста у подписчиков актера наворачивались слезы.

«Не может быть!»

«Сижу и плачу!»

«Будьте здоровы и счастливы. Оба. А остальное все может меняться!»

«Алексей, жаль, вы — великолепная пара! Смотрела на вас и восхищалась! Вам виднее. Счастья вам и безусловной любви!» — отметили комментаторы.

Как пишет Teleprogramma.pro, история знакомства Лемара и Мельниковой была очень романтичной. Артист увидел девушку в документальном фильме про инструктора по йоге, после чего стал искать в интернете. Звезда приехал за своей возлюбленной в Киев, а в 2015 году женился на своей даме сердца. Будучи до этого Гавриловым, Алексей даже сменил фамилию на Лемар, которая состоит из его имени (Ле -Леша) и имени избранницы (Ма — Марина). В 2018 у пары родился наследник по имени Соломон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоша из «Универа» прокомментировал «очень дорогое» ДТП, которое устроил на съемках.

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