Посол РФ в США рассказал о реакции на статью Путина в Госдепе

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Алина Потёмкина
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Дипломат отметил, что особый интерес вызвала тема саммита пяти ядерных государств.

Посол РФ в США рассказал о реакции на статью Путина в Госдепе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Статья российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала широкий резонанс в американском обществе. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Госдепартамент страны особенно заинтересовала идея главы государства о саммите «ядерной пятерки».

«Публикация вызвала значительный интерес», — отметил дипломат, подчеркнув, что текст растиражировали среди неправительственных организаций, а также внутри Госдепа и посольств стран Западной Европы и СНГ.

Наибольшее внимание в Госдепе привлек тот отрывок статьи, где российский лидер говорит о предстоящем саммите постоянных членов Совета Безопасности. Также много разговоров ведется о перспективе отзыва американцами подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» накануне большого торжества по случаю юбилея окончания Второй мировой войны. Материал опубликовали 19 июня на официальном сайте Кремля, а также в американском издании The National Interest. Среди прочего, президент выдвинул предложение провести саммит пяти ядерных государств — постоянных членов Совета безопасности. По его словам, инициативу России уже поддержали Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Борис Джонсон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировали на статью Путина в Великобритании.

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