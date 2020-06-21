На Украине допустили удар по кораблям в Новороссийске новой ракетой

Новая украинская противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна долететь до судов порта Новороссийск. Такое мнение высказал украиинский военный эксперт Михаил Жирохов в свой колонке на портале «Деловая столица».

По его словам, флот РФ способен отразить массовую атаку «Нептунов», но головка самонаведения украинской ракеты обладает более совершенной помехозащищенностью и высокими характеристиками, чем ее российский аналог.

«Изначально „Нептун“ призван сдерживать возможности Черноморского флота РФ, но теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — написал обозреватель.

Однако у него есть опасения, что с серийным производством ракет могут быть серьезные проблемы. Деньги на проект были выделены еще предыдущим руководством страны, а у нынешней Украины может просто не быть достаточно средств из-за экономического падения.

Последние испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун» прошли на Украине в апреле 2020 года. Как писал ранее 5-tv.ru, бывший секретарь СНБО Украины заявил, что это оружие способно «снести» Крымский мост за несколько минут.