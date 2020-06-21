Стало известно, куда пропал активист Pussy Riot Петр Верзилов
Утром мужчина опубликовал пост, в котором сообщил, что его дверь вскрывают и к нему ломятся неизвестные.
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Фото, видео: Instagram @petyaverzilov, МВД РФ, Youtube/ DOC-HELLO FERRY
Стало известно возможное местонахождение активиста Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова. Утром он опубликовал на своей странице в социальной сети пост, что к нему кто-то ломится в дверь и после этого пропал.
По предварительной информации 5-tv.ru, к Верзилову приходили представители правоохранительных органов. В связи с тем, что он не открыл, дверь была вскрыта, а активист после этого задержан.
Дальнейшая информация уточняется.
Петр Верзилов — российский художник-акционист, медиаменеджер, участник скандальных акций Pussy Riot.
Так, во время матча чемпионата мира по футболу в «Лужниках» 15 июля 2018 года Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле. В этот момент на них была надета полицейская форма, именно это и помогло им миновать кордоны безопасности. Ему было назначено 15 суток административного ареста. Также Верзилову запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru писал, что участник акции Pussy Riot Петр Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы.
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