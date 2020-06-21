«Кольцо огня»: Земляне делятся в соцсетях эффектными кадрами солнечного затмения

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Светлана Александрова
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В воскресенье утром Луна закрыла солнечный диск, образовав «кольцо огня».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nie Yunpeng. Twitter @MayaKadosh @danielchsuen @MalikNaseemKha4 @CGTNOfficial @MundraDikshit

Земляне делятся в соцсетях эффектными кадрами необычного астрономического явления — кольцеобразного солнечного затмения. В воскресенье утром Луна закрыла от жителей планеты солнечный диск, оставив видимыми только его края. В результате в небе образовалось «кольцо огня». Насладиться зрелищем во всей красе, хотя и всего 38 секунд, люди могли в Центральной и Восточной Африке, в Китае, в Индии и в Японии.

Twitter @MayaKadosh

На территории России можно было наблюдать только частичное затмение. Над Алтаем Луна закрывала Солнце примерно на треть. Увидеть редкое явление можно было также в Крыму, на Кавказе, в Омске, Новосибирске, в Кемеровской области, в Иркутске и Владивостоке. В Москве солнечный диск лишь чуть-чуть был заслонен спутником Земли, а в Санкт-Петербурге, Калининграде, Новгороде, Мурманске, Архангельске и на Камчатке затмения вообще не было видно.

Уникальным это явление стало еще и потому, что совпало в этом году с периодом летнего солнцестояния.

Ранее о том, как солнечное кольцеобразное солнечное затмение 21 июня повлияет на события на Земле, рассказала астролог Алена Никольская.

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