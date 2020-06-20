Спортивный комментатор раскритиковал РФПЛ за матч «Ростов» — «Сочи»

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Алиса Старжевская
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Накануне юниоры, вышедшие защищать честь ростовской команды вместо основного состава, проиграли профессиональным спортсменам.

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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, 5-tv.ru

Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе отреагировал на абсурдный матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов», который завершился со счетом 10:1 в пользу первой команды. Матч вызвал бурную реакцию в обществе, поскольку честь проигравшего «Ростова» отстаивали юниоры — у шести футболистов основного состава подтвердился коронавирус и было принято решение выпустить на поле молодых игроков в возрасте от 17 до 19 лет.

По мнению комментатора, в создавшейся ситуации команду «Ростов» нужно было «немедленно снимать» с соревнований и сажать на карантин. Твалтвадзе раскритиковал Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за решение проводить матч, несмотря на препятствующие этому обстоятельства. По его словам, РФПЛ сначала приняла решение, а потом поняла, что оно было неверным.

«Они сначала принимают решение одно, а потом, когда проходит время, говорят, что это было неправильно», — сказал Твалтвадзе в беседе с 5-tv.ru, подчеркнув, что о том, что у игроков подтвержден коронавирус было известно заранее, а не «за пятнадцать минут до начала игры».

Комментатор также выразил уверенность в том, что результат игры будет засчитан.

«Останется результат, я в этом уверен — три очка получит „Сочи“ за издевательство и избиение младенцев», — заявил он.

Журналист также выразил обеспокоенность возможными контактами юниоров с заболевшими игроками, повторив, что всю команду нужно было отправить на карантин, а самого матча не должно было быть. По мнению Твалтвадзе, РФПЛ была больше озабочена деньгами, чем здоровьем игроков.

«Уже колесо запустилось, уже деньгами пахнет, уже о здоровье в этот момент никто не думает», — сказал комментатор, выразив опасение, что те, кто принимает подобные решение больны «коронавирусом мозга».

Ранее 5-tv.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» с огромным счетом разгромил «Ростов» в матче Российской премьер-лиги. Несмотря на то, что юниоры из «Ростова» сражались достойно и даже первыми открыли счет, они не смогли обыграть профессиональных спортсменов и уступили со счетом 10:1.

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