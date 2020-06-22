🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Рак, хорошая новость. Вы больше не будете следовать плану, который вам не нравится. К тому же, вам не придется ублажать других, чтобы искать их одобрения или поддерживать определенные отношения. Полностью погрузитесь в процесс открытия новых аспектов вашей личности, не чувствуя необходимости немедленно связать себя узами обязательств.

Близнецы, мы всегда спешим куда-то, что-то непременно сделать, достичь желаемого места назначения. Но жизнь не только это. К тому же, спешка нужна лишь при ловле блох. Необходимость контролировать все со временем измотает вас. Позвольте некоторым вещам происходить без вашего участия. Вы будете удивлены тем, как многого сможете достичь, просто отпустив ситуацию.

Тельцы, очень скоро вы поймете, что все, что казалось недостижимым — возможно, достаточно лишь протянуть руку, и вы сможете насладиться лаврами победителя. Ведь вы именно такой по натуре.

Овен, вам необходимо примириться со своим прошлым. Сделав это, вы сможете вдохнуть полной грудью, почувствовать вкус свободы и наконец заняться тем, что все время откладывали на потом. Смелее!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 июня, когда Луна находится в созвездии Рака, некоторым знакам зодиака не стоит спешить в принятии судьбоносных решений. Для начала — все необходимо взвесить и просчитать все риски, связанные с этим предприятием. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы.

♌ Лев

Лев, то, что жизнь на земле является синонимом испытаний и невзгод, не станет для вас новой информацией. Но, если вы посмотрите за пределы хаоса, то найдете основной порядок. Это ваш шанс увидеть истину — понять высшую цель, стоящую за всем, что разворачивается в вашей реальности. Если вы чувствуете, что не были вознаграждены пропорционально вашим усилиям, верьте, что баланс будет восстановлен.

Космический совет: всем воздается по их заслугам.

♍ Дева

Девы, вы много работали всю свою жизнь. Тогда почему ваш банковский счет не свидетельствует о ваших усилиях? Эта фаза вашей жизни побуждает вас активно прорабатывать блоки изобилия — чувство вины и стыда, связанные с деньгами, — когда вы создаете пространство, чтобы получить то, что всегда было вашим.

Космический совет: пора учиться зарабатывать деньги.

♎ Весы

День, когда вы сажаете семя, не тот день, когда вы едите фрукты. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы были терпеливы со своими мечтами, о своем саде нужно заботиться с любовью. Результаты будут великолепны — в этом можете быть уверены. Но вы должны вступать в роль наблюдателя каждый раз, когда паника одолевает вас и позволяет Вселенной творить свою магию. Помните, когда вы верите, что можете достичь невозможного, никакая сила в мире не может вам помешать.

Космический совет: будьте терпеливы со своими мечтами.

♏ Скорпион

В вашей личной жизни всегда будет что-то происходить. Если вы ждете окончания хаоса, прежде чем сможете инвестировать в свои мечты, так будет продолжаться всю жизнь, Скорпион. Посмотрите на ваши обстоятельства со стороны. Помните, что весь мир — лишь сцена, где вам необходимо сосредоточиться на том, что действительно важно. Пора начинать строить империю!

Космический совет: перенаправьте энергию в правильное русло.

♐ Стрелец

Когда мы чувствуем себя неудачниками, мы в конечном итоге подавляем свои природные силы. Может ли это быть вашей историей, Стрелец? Эта фаза вашей жизни вдохновляет вас восстановить свою врожденную силу и доверять мудрости, которая присутствует в вас. Приложите усилия, чтобы исследовать свой богатый внутренний мир. Медитация, ведение дневника и прогулки на природе, помогут вам восстановить утраченную связь. Космический совет: восстановите связь с собственным «я».

♑ Козерог

Безопасная игра имеет свои преимущества. Для начала, это надежный метод для достижения целей и желаемого пункта назначения. Но гарантирует ли это рост? Это бросает вам вызов на личном уровне и вдохновляет раздвинуть границы? Козерог, у вас есть ответ на этот вопрос. Сегодня вас просят обдумать все способы, которыми вы ограничивали себя. Большие двери откроются, как только вы найдете в себе смелость воплотить свои замечательные идеи.

Космический совет: испытайте себя, чтобы расти в новом направлении.

♒ Водолей

То, что тьма и свет сосуществуют — универсальная истина, которую вы узнали давным-давно. Чем больше разворачивается хаос, тем больше людей просыпается. Вспомните, кто вы и почему встали на этот путь. В ближайшие месяцы важными темами станут приверженность миссии своей души. Неважно, насколько велик или мал ваш вклад. Каждая капля в океане имеет значение. Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение в работе с детьми.

Космический совет: попробуйте распознать свою душу.

♊ Рыбы

Вы когда-нибудь заходили в комнату, где все, казалось бы, идеально, но было ощущение некого дискомфорта? В течение следующего месяца вы научитесь доверять своей интуиции. Мир и гармония станут важными темами для вас. Как человек, обладающий способностью смотреть на жизнь с более высокой точки зрения, вы сможете вдохновить свое окружение.

Космический совет: учитесь доверять своей интуиции.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня.