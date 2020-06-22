Каменную книгу с памятника жертвам репрессий похитили в Петербурге

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Нюра Незванова
Эксклюзив 22

Памятник работы Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева уже не в первый раз подвергается нападению вандалов.

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Фото, видео: Вконтакте / МО "Литейный округ"; 5-tv.ru

С памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной Северной столицы, который расположен напротив следственного изолятора «Кресты» похитили каменную книгу. Установить злоумышленников пока не удалось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Центрального района Петербурга.

Памятник был установлен на набережной Невы в 1995 году. Объектом вандалов он становится не в первый раз — похожий инцидент произошел в 2015 году, в 2001 — хулиганы сбросили центральную композицию в реку.

В основе памятника жертвам политических репрессий два сфинкса. С одной стороны, у них человеческие лица, а с другой — обнажены черепа. Между ними на набережной стоит гранитное окно с решеткой, под ним была установлена каменная книга. Каменное изваяние является собственностью авторов — Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вандалы, распивавшие пиво на бронзовом коне в центре Петербурга, повредили памятник.

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