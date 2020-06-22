Ролик в память о погибшей Насте Тропи, ставшей миллионершей в 15 лет, опубликовали в сети

На странице в социальной сети Instagram, созданной в память о блогере Насте Тропицель (Тропи), появилось трогательное видео, посвященное девушке, чья жизнь так внезапно оборвалась. На архивных кадрах 18-летняя блогер рассказывает о планах, о том, как счастлива сейчас и не беспокоится о завтрашнем дне. В ролике Настя делится со своими подписчиками радостью — она улетает отдыхать на Бали, где позже и случится несчастье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Настя Тропи😭 Публикация от Тропи Настя (@tropi_nasta) 21 Июн 2020 в 2:17 PDT

Тропицель погибла 21 июня. По сообщениям ее молодого человека, девушка ехала на мотоцикле по ровной дороге и ничего не предвещало беды.

«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости. Начался воблинг автомобиля на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, я потом расскажу, что случилось. Настя не виновата, она не нарушала скорость», — написал ее парень в соцсетях.

Настя Тропи была крайне популярна в сети, свой первый миллион девушка заработала в 15 лет. Она покорила сердца пользователей не только благодаря красивому контенту. Анастасия также разрабатывала и проводила необычные вебинары, цель которых — научить людей жить по-другому: любить себя, ценить каждое мгновение и быть уверенным в собственных силах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали.