Ролик в память о погибшей Насте Тропи, ставшей миллионершей в 15 лет, опубликовали в сети

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Нюра Незванова
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Девушка разбилась 21 июня на мотоцикле во время отдыха на Бали.

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Фото, видео: Instagram @nastyatropi

На странице в социальной сети Instagram, созданной в память о блогере Насте Тропицель (Тропи), появилось трогательное видео, посвященное девушке, чья жизнь так внезапно оборвалась. На архивных кадрах 18-летняя блогер рассказывает о планах, о том, как счастлива сейчас и не беспокоится о завтрашнем дне. В ролике Настя делится со своими подписчиками радостью — она улетает отдыхать на Бали, где позже и случится несчастье.

 
 
 
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Настя Тропи😭

Публикация от  Тропи Настя (@tropi_nasta)

Тропицель погибла 21 июня. По сообщениям ее молодого человека, девушка ехала на мотоцикле по ровной дороге и ничего не предвещало беды.

«Настенька ехала около 80-100 километров в час по большой дороге, где все едут на такой же скорости. Начался воблинг автомобиля на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, я потом расскажу, что случилось. Настя не виновата, она не нарушала скорость», — написал ее парень в соцсетях.

Настя Тропи была крайне популярна в сети, свой первый миллион девушка заработала в 15 лет. Она покорила сердца пользователей не только благодаря красивому контенту. Анастасия также разрабатывала и проводила необычные вебинары, цель которых — научить людей жить по-другому: любить себя, ценить каждое мгновение и быть уверенным в собственных силах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали.

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