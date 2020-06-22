Город-госпиталь: как в годы войны в Боровичах Новгородской области ковали Победу

Россияне в эти дни выбирают города трудовой доблести, где ковали Победу в тылу. Среди кандидатов — Боровичи Новгородской области.

Весь город в годы войны превратился в госпиталь — сюда свозили раненых сразу с трех фронтов. В операционные переоборудовали даже кабинеты в школах и помещения в монастырях. Бойцов в буквальном смысле вытаскивали с того света.

О подвиге жителей Боровичей расскажет Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти».