Город-госпиталь: как в годы войны в Боровичах Новгородской области ковали Победу
Вокзал 40-тысячного города стал своего рода приемным отделением для раненых сразу трех фронтов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Россияне в эти дни выбирают города трудовой доблести, где ковали Победу в тылу. Среди кандидатов — Боровичи Новгородской области.
Весь город в годы войны превратился в госпиталь — сюда свозили раненых сразу с трех фронтов. В операционные переоборудовали даже кабинеты в школах и помещения в монастырях. Бойцов в буквальном смысле вытаскивали с того света.
О подвиге жителей Боровичей расскажет Андрей Захаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти».
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