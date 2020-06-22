В Петербурге в рамках акции «Свеча памяти» выложили кадр из фильма «Жила-была девочка»
Памятные мероприятия проходят 22 июня по всей стране.
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Фото, видео: 5-tv.ru
По всей стране в эти минуты проходит акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной.
У мемориалов местные жители зажигают лампады и свечи, выкладывают из них картины, связанные с войной.
В Петербурге сложили кадр из фильма 1944 года «Жила-была девочка». Ленту сняли в блокадном Ленинграде, она посвящена нелегкой судьбе детей войны.
«Сегодня, зажигая эту свечу, мы вспоминаем всех тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить в свободной стране. А также обращаем внимание на то, какой ценой нам досталась Победа в Великой Отечественной войне», — рассказала Анна Деткова, координатор направления «Связь поколений».
На создание картины потребовалось больше десяти тысяч свечей.
А жители Керчи выложили из сотен горящих лампад изображение знаменитого памятника «Тыл-фронту», установленного в Магнитогорске.
В Махачкале в память о погибших в Великой Отечественной в небо запустили бумажные фонарики и воздушные шары. В акциях участвуют все: ветераны, полицейские, военные, обычные люди. Некоторые приходят с детьми. Из-за непростой обстановки организаторы в этом году сократили число участников в разы, с нескольких тысяч до сотен.
Ну а те, кто не смог прийти к мемориалам, зажгли свечи и лампады онлайн, и символически передавали их друг другу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских городах проходит акция «Свеча памяти».
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