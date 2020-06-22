«Двое из ларца одинаковых с лица»: бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы

|
Валентин Черников
117

Виктор Добронравов призвал подписчиков, любить своих отцов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @viktor_dobronravov, @aleksandratorgushnikova

Внешнее сходство Федора Добронравова и его не менее известного сына — Виктора стало еще заметнее, когда оба актера отпустили густые бороды. Совместный снимок двух представителей династии опубликовал наследник звезды «Сватов» и «Ликвидации» в честь Дня отца. На нем знаменитости выглядят словно братья.

«Любите своих пап!» — коротко написал под фото Виктор и добавил хэштег «папаятебялюблю».

Instagram @viktor_dobronravov

Отдельным поклонникам членов семьи Добронравовых не хватило в кадре второго сына — Ивана Добронравова, которого зрители помнят с юности по телесериалу «Кадетство» и «Возвращению» Андрея Звягинцева. В последнее время он тоже появляется с бородой и периодически снимается с братом.

«Оба крутейшие, талантливейшие, достойнейшие и любимейшие! Обожаю всю вашу актерскую династию»;

«Обалдеть, как вы похожи!

«Крутые мужики!»

«Двое из ларца одинаковых с лица. Талантище — отец и сын», — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. Актер написал заявление об уходе по собственному желанию.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя
9:31
Бледанс в образе гламурной блондинки показала, как быстро увеличить губы
9:24
Владимира Путина в США поставили в пример Дональду Трампу
9:12
«Двое из ларца одинаковых с лица»: бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы
8:58
Привет из Калининграда! Какое удивительное послание нашел в бутылке житель Тайваня
8:49
Экс-бойфренд звезды «Дома-2» усомнился в официальной версии ее смерти

Сейчас читают

«Было запланировано»: контактер передал последнее послание погибшей Насти Тропи ее парню
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Жириновский предложил формулу отдыха в новогодние праздники

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок