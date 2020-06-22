«Двое из ларца одинаковых с лица»: бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы

Внешнее сходство Федора Добронравова и его не менее известного сына — Виктора стало еще заметнее, когда оба актера отпустили густые бороды. Совместный снимок двух представителей династии опубликовал наследник звезды «Сватов» и «Ликвидации» в честь Дня отца. На нем знаменитости выглядят словно братья.

«Любите своих пап!» — коротко написал под фото Виктор и добавил хэштег «папаятебялюблю».

Instagram @viktor_dobronravov

Отдельным поклонникам членов семьи Добронравовых не хватило в кадре второго сына — Ивана Добронравова, которого зрители помнят с юности по телесериалу «Кадетство» и «Возвращению» Андрея Звягинцева. В последнее время он тоже появляется с бородой и периодически снимается с братом.

«Оба крутейшие, талантливейшие, достойнейшие и любимейшие! Обожаю всю вашу актерскую династию»;

«Обалдеть, как вы похожи!

«Крутые мужики!»

«Двое из ларца одинаковых с лица. Талантище — отец и сын», — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. Актер написал заявление об уходе по собственному желанию.