«Двое из ларца одинаковых с лица»: бородатые Добронравовы стали похожи как близнецы
Виктор Добронравов призвал подписчиков, любить своих отцов.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: Instagram @viktor_dobronravov, @aleksandratorgushnikova
Внешнее сходство Федора Добронравова и его не менее известного сына — Виктора стало еще заметнее, когда оба актера отпустили густые бороды. Совместный снимок двух представителей династии опубликовал наследник звезды «Сватов» и «Ликвидации» в честь Дня отца. На нем знаменитости выглядят словно братья.
«Любите своих пап!» — коротко написал под фото Виктор и добавил хэштег «папаятебялюблю».
Отдельным поклонникам членов семьи Добронравовых не хватило в кадре второго сына — Ивана Добронравова, которого зрители помнят с юности по телесериалу «Кадетство» и «Возвращению» Андрея Звягинцева. В последнее время он тоже появляется с бородой и периодически снимается с братом.
«Оба крутейшие, талантливейшие, достойнейшие и любимейшие! Обожаю всю вашу актерскую династию»;
«Обалдеть, как вы похожи!
«Крутые мужики!»
«Двое из ларца одинаковых с лица. Талантище — отец и сын», — прокомментировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры. Актер написал заявление об уходе по собственному желанию.
Читайте также
67%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?