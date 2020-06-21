Звезда сериалов «Ликвидация» и «Сваты» уволился из Театра Сатиры
Федор Добронравов написал заявление об уходе по собственному желанию.
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
Звезда сериалов «Ликвидация» и «Сваты» Федор Добронравов уволился из Театра Сатиры, сообщает Starhit.ru. 58-летний народный артист РФ принял решение об уходе по собственному желанию.
Как отметили в пресс-службе театра, соответствующее заявление было написано актером еще в марте.
«Федор Викторович Добронравов подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте. Свое решение покинуть театр актер объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе», — отметили в Театре Сатиры.
Отмечается, что актер обещал доиграть спектакль «Где мы?!..», в котором он занят с ведущими представителями труппы. К слову, в этой же постановке на сцену выходит и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео со съемок нового сезона «Сватов» просочилось в сеть.
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