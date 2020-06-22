«Это был знак»: В сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Насти Тропи
Девушка, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на одном из курортов Бали во время прогулки на байке.
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Фото, видео: Instagram @nastyatropi
Смерть блогера-миллионника Насти Тропицель (Тропи) стала настоящим потрясением не только для ее родных и близких, но и для всех поклонников. Узнав, что девушка погибла во время прогулки на байке, подписчики не могли поверить. Они вдохновлялись ее публикациями и с удовольствием читали про самосовершенствование и фриланс.
Пост, в котором мать Насти сообщила о ее гибели, набрал более 40 тысяч комментариев. Пользователи выразили свои соболезнования и поблагодарили блогера за вклад в их собственное развитие.
«Настя говорила, что ее миссия доказать нам, что мы можем больше, чем мы думаем. Ее как будто послал Бог, чтобы она помогла нам принять себя и выйти из зоны комфорта. И она доказала нам это. Она была такой светлой, как солнце. Она сделала для нас все, что смогла. Она любила нас как своих, а мы так полюбили ее»;
«Боже, мне кажется все сейчас просто мечтают, чтобы это оказалось глупым розыгрышем, это слишком ужасно грустно, чтобы быть правдой»;
«Я сначала подумала, что это какой-то плохой розыгрыш, но потом когда увидела и прочитала все, реву уже сколько времени»;
«Росла на ее творчестве, сейчас чувствую какое-то полное опустошение и неприятие, очень жаль, что это случилось именно с ней», — рассуждали юзеры.
А кто-то даже увидел в гибели Насти Тропи что-то мистическое.
«Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это, сылаясь на бессилие. Это был знак»;
«В последние дни они всегда говорила, что жизнь — это просто игра. Ее игра закончилась… и, может, она проиграла игру»;
«Да был не один знак для девушки. Начиная от самого дня покупки байка, что не продавали, что после аварии он, что заваливалась не раз на нем», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведунья назвала причину смерти блогера Насти Тропи.
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