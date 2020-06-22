Тысячи россиян приняли участие в акции «Свеча памяти»

Этой ночью во всех российских регионах зажглись миллионы огней в память о погибших в годы Великой Отечественной. Ровно 79 лет прошло со дня начала самой кровопролитной войны.

В масштабной акции «Свеча памяти» по всей стране приняли участие тысячи человек. У мемориалов они зажигали лампады и свечи и выкладывали из них картины, связанные с войной. В Петербурге сложили кадр из фильма 44 года «Жила-была девочка». Ленту сняли в блокадном Ленинграде, она посвящена нелегкой судьбе детей войны.

«Сегодня, зажигая эту свечу, мы вспоминаем про тех, кто подарил нам мирное небо и возможность жить в свободной стране. А так же обращаем внимание на то, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне», — рассказала координатор направления «Связь поколений» в Санкт-Петербурге Анна Деткова.

Ну а те, кто не смог прийти к мемориалам, зажгли свечи и лампады онлайн, и символически передавали их друг другу.

По всей стране сегодня приспущены государственные флаги. В 12 часов 15 минут по московскому времени будет объявлена общероссийская минута молчания — именно в это время 22 июня 41-го Молотов по радио зачитал сообщение о начале войны.

Скорбную дату вспоминают сегодня и наши соотечественники за рубежом. В Берлине у Мемориала павшим советским воинам в память о кровопролитных сражениях наши соотечественники зажгли тысячу свечей.

А в Белоруссии почтили память защитников Брестской крепости. В мемориальном комплексе возложили цветы к Вечному огню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что служба в память о погибших в ВОВ прошла в главном храме ВС России в Подмосковье.