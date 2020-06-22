Служба в память о погибших в ВОВ прошла в главном храме ВС России в Подмосковье
Военные, принимавшие участие в литургии, ровно в четыре утра зажгли свечи вдоль музейного комплекса «Дорога памяти».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru
В главном храме Вооруженных сил России в Московской области провели службу в память о погибших. Ровно в четыре часа утра военные, принимавшие участие в литургии, от лампады священнослужителя зажгли свечи вдоль музейного комплекса «Дорога памяти».
Место, где располагается храм, знаковое для военнослужащих — именно здесь во время сражений за Москву располагался штаб Западного фронта.
Ранее 5-tv.ru рассказал об акции «Линия памяти», которая состоялась в Москве.
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