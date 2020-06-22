Путин: «Память о Великой Отечественной войне для народа РФ священна»
Глава государства прибыл в патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин прибыл в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где находится патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил РФ. В ходе визита, глава государства оценил роль памяти о войне в жизни каждого человека.
«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна», — подчеркнул российский лидер.
У стен церковного здания минутой молчания почтили память всех погибших в годы сражений.
«Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам. Слава Вооруженным силам России!» — произнес Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России прошла акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны. У мемориалов местные жители зажгли лампады и свечи, выложили из них картины, связанные с событиями прошлых лет.
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