Путин: «Память о Великой Отечественной войне для народа РФ священна»

Президент России Владимир Путин прибыл в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где находится патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил РФ. В ходе визита, глава государства оценил роль памяти о войне в жизни каждого человека.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна», — подчеркнул российский лидер.

У стен церковного здания минутой молчания почтили память всех погибших в годы сражений.

«Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам. Слава Вооруженным силам России!» — произнес Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России прошла акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной войны. У мемориалов местные жители зажгли лампады и свечи, выложили из них картины, связанные с событиями прошлых лет.