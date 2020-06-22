«Чукча в чуме ждет рассвета»: Пегова примерила образ «лох-несского чудовища»

Российская актриса Ирина Пегова не перестает удивлять поклонников. Фанаты уже успели звезду увидеть в разных образах: и в ярких танцевальных, и утонченных сценических, однако пугающий наряд знаменитость примерила впервые. Пегова показала в Instagram снимки, на которых позирует в костюме «лох-несского чудовища».

Как пояснила артистка в комментарии, кадры были сделаны в процессе работы над кинокартиной Сергея Урсуляка «Одесский пароход».

«Костюм бомба! Лох-Несское чудовище… Хоть оно лысое, но не сегодня. Кадр из фильма Урсуляка „Одесской пароход“. Выставляю эту фоточку, потому что в картине вы меня не успели разглядеть, так как почти всю сцену вырезали!» — поделилась знаменитость.

Instagram @pegovairina

Фолловеры были удивлены неожиданному образу кумира, однако сошлись на том, что Пегова всегда выглядит очаровательно, и даже меха чудовища не могут испортить ее первозданную красоту.

«Ирина, вы что в костюме, что без — очаровательны!»

«Костюм — огонь!»

«Чукча в чуме ждет рассвета! Ждем выхода фильма с вашим участием!»

«Очень даже мило! Вы здесь на школьницу похожи», — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова в образе «Аленушки из сказки» покорила фанатов.