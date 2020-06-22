В память о страшной войне: Путин посетил главный храм Вооруженных сил России
Литургию в память о погибших в Великой Отечественной войне возглавил патриарх Кирилл.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
В главном храме Вооруженных сил России прошла литургия в память о погибших в Великой Отечественной войне. Службу возглавил патриарх Кирилл. Храм посетил Владимир Путин — президент назвал священной память о войне.
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