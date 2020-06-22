Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Карина Бернтгольц
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Глава государства принимает участия в памятных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Прямая трансляция завершена.

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию памятной церемонии, проходящей в Александровском саду у стен Кремля.

Вместе с ветеранами и суворовцами глава государства принимает участие в минуте молчания, посвященной памяти отдавших свою жизнь за Родину в ходе сражений в Великой Отечественной войне.

22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, что во многом определяет программу президента на день.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин уже ранее прибыл в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке и в сопровождении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил РФ.

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