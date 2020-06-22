Траурная церемония в День памяти и скорби прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге

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Цветы к мемориалу возложили губернатор Северной столицы, председатель Законодательного собрания и полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Цветы к памятникам погибшим во время Великой Отечественной войны несут сегодня по всей России. В Петербурге траурная церемония прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. В ней приняли участие губернатор Северной столицы, председатель Законодательного собрания и полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Пискаревское кладбище считается самым массовым местом захоронения жертв блокады Ленинграда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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