Траурная церемония в День памяти и скорби прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге
Цветы к мемориалу возложили губернатор Северной столицы, председатель Законодательного собрания и полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Цветы к памятникам погибшим во время Великой Отечественной войны несут сегодня по всей России. В Петербурге траурная церемония прошла на Пискаревском мемориальном кладбище. В ней приняли участие губернатор Северной столицы, председатель Законодательного собрания и полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе.
Пискаревское кладбище считается самым массовым местом захоронения жертв блокады Ленинграда.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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