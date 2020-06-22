ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму

УФСБ России по Крыму рассекретило архивные документы, свидетельствующие о зверствах фашистов на полуострове во время Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби эти материалы будут переданы в государственный архив республики. В них, в частности, рассказывается о расправе в Судаке над 900 ранеными красноармейцами, которых советское командование не успело вывезти из города из-за сильных обстрелов.

«Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды», — говорится в датированном апрелем 1942 года спецсообщении на имя наркома внутренних дел Крымской АССР, майора КГБ Григория Каранадзе.

5-tv.ru

После пыток все 900 человек были вывезены на берег моря и там расстреляны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны России обнародовало рассекреченные документы, в которых содержатся неизвестные ранее факты о первых часах Великой Отечественной войны.