Шокирующие кадры: ФСБ обнародовала свидетельства геноцида мирного населения Крыма фашистами в годы ВОВ
Рассекреченные документы переданы в республиканский госархив в День памяти и скорби.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Фото, видео: www.globallookpress.com / dpa; 5-tv.ru
УФСБ России по Крыму в День памяти и скорби передаст в государственный архив республики рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности» документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида гражданского населения полуострова во время фашистской оккупации.
В частности, в датированном апрелем 1942 года спецсообщении на имя наркома внутренних дел Крымской АССР, майора КГБ Григория Каранадзе рассказывается о жестоких репрессиях в отношении русского и греческого населения полуострова. Так, греческая деревня Лаки была сожжена дотла, все мужское население убито на месте, а женщин и детей вывезли в Бахчисарай и там повесили. В документе также подробно описана расправа фашистов над жителями поселка Чаир. В списке расстрелянных есть даже трехлетние дети.
«О поведении немцев в городе Симферополе мы располагаем следующими данными: Прогрессивная часть интеллигенции, оставшаяся не эвакуированной из города и не пошедшая на службу к фашистам преследуется и расстреливается. Так после, зверских истязаний расстрелян видный профессор-психиатр — Балабан. По непроверенным данным, арестованы и брошены в застенки гестапо, заслуженные артисты Крымской АССР — Добкевич и его жена Перегонец», — говорится также в донесении.
Среди рассекреченных документов есть также показания свидетелей о бесчеловечном отношении к гражданскому населению. Около 800 человек на протяжении нескольких месяцев укрывались в каменоломнях в Керчи. Чтобы заставить их выйти, нацисты применяли газ и дымовые шашки. В конце концов гитлеровцам удалось ворваться в каменоломни, изможденные, голодавшие долгое время люди были арестованы и отправлены в концлагеря.
Кроме того, эксклюзивные кинокадры событий тех лет предоставил ФСБ Российский государственный архив кинофотодокументов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИнобороны России рассекретило не известные ранее документы о начале Великой Отечественной войны.
Читайте также
33%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?