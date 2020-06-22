Шокирующие кадры: ФСБ обнародовала свидетельства геноцида мирного населения Крыма фашистами в годы ВОВ

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Светлана Александрова
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Рассекреченные документы переданы в республиканский госархив в День памяти и скорби.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / dpa; 5-tv.ru

УФСБ России по Крыму в День памяти и скорби передаст в государственный архив республики рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности» документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида гражданского населения полуострова во время фашистской оккупации.

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В частности, в датированном апрелем 1942 года спецсообщении на имя наркома внутренних дел Крымской АССР, майора КГБ Григория Каранадзе рассказывается о жестоких репрессиях в отношении русского и греческого населения полуострова. Так, греческая деревня Лаки была сожжена дотла, все мужское население убито на месте, а женщин и детей вывезли в Бахчисарай и там повесили. В документе также подробно описана расправа фашистов над жителями поселка Чаир. В списке расстрелянных есть даже трехлетние дети.

«О поведении немцев в городе Симферополе мы располагаем следующими данными: Прогрессивная часть интеллигенции, оставшаяся не эвакуированной из города и не пошедшая на службу к фашистам преследуется и расстреливается. Так после, зверских истязаний расстрелян видный профессор-психиатр — Балабан. По непроверенным данным, арестованы и брошены в застенки гестапо, заслуженные артисты Крымской АССР — Добкевич и его жена Перегонец», — говорится также в донесении.

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Среди рассекреченных документов есть также показания свидетелей о бесчеловечном отношении к гражданскому населению. Около 800 человек на протяжении нескольких месяцев укрывались в каменоломнях в Керчи. Чтобы заставить их выйти, нацисты применяли газ и дымовые шашки. В конце концов гитлеровцам удалось ворваться в каменоломни, изможденные, голодавшие долгое время люди были арестованы и отправлены в концлагеря.

Кроме того, эксклюзивные кинокадры событий тех лет предоставил ФСБ Российский государственный архив кинофотодокументов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИнобороны России рассекретило не известные ранее документы о начале Великой Отечественной войны.

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