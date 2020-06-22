Как предотвратить появление седины? — советы трихолога
Данная напасть не всегда имеет отношение к возрасту.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / N. Hochheimer / CHROMORANGE; 5-tv.ru
Возникновение седины — это не только проблема пожилых людей. Иногда она настигает и молодых, причиняя много беспокойства. Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова рассказала о природе седины и поделилась, как можно защититься от этой напасти. Как сообщила врач в беседе с 5-tv.ru, седина — это отсутствие пигментов в волосе.
«Чаще всего — это генетически закодированное состояние, то есть, если ваши мамы и папы очень рано поседели, то, скорее всего, вас тоже ждет эта участь, и с этим мы ничего не сможем сделать», — заявила трихолог.
Она также рассказала о существовании такого генетического заболевания как пьеболдизм, которое заключается в том, что посреди неседых волос выбивается одна седая прядь. Эту проблему, по словам врача, можно решить только косметической покраской волос.
Трихолог также выразила свой скептицизм по поводу использования лосьонов и народных средств. По ее мнению, эти средства помогают лишь отчасти и каких-либо медицинских доказательств того, что они эффективно борются с сединой нет.
Главное, о чем стоит озаботиться, предупредила врач, чтобы в жизни было как можно меньше стрессов.
«Медицински доказано, что на фоне стресса человек седеет быстрее. То есть, если вы хотите как можно дольше оставаться молодым и красивым с вашим естественным цветом волос, то нужно беречь нервы», — заявила трихолог.
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