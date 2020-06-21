Видео: Рената Литвинова раскрыла секрет «вечной молодости»

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram раскрыла подписчикам секрет своей «вечной молодости». 53-летняя знаменитость опубликовала видео, снятое во время прохождения процедуры в криосауне.

На кадрах видно, как заслуженная артистка РФ находится внутри установки в защитной маске и меховой шапочке, подвергая свое тело воздействию низких температур.

«Мое первое правило красоты и «вечной молодости» — криосауна. -140 градусов по Цельсию. Всего 2 минуты — и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам. Я лично перестала болеть, хотя везде «лазаю по природе», — написала Рената Литвинова в посте.

Большинство подписчиков актрисы отметили, что криосауна, действительно, помогает женщинам сохранять внешние данные на должном уровне и похвалили ее за самоотверженности. Некоторые юзеры признались, вряд ли бы осмелились на подобную «экзекуцию».

«Я умру сразу. У меня просто фобия мороза»

«Просто огонь и красота!»

«А если дверь заклинит? Страшно представить вас, промерзшую до позвоночника…»

«Снегурочка»

«Так вот о чем Земфира пела», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте.