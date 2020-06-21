Видео: Рената Литвинова раскрыла секрет «вечной молодости»
Заслуженная артистка РФ выложила в сеть видео, снятое во время прохождения особой процедуры.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram раскрыла подписчикам секрет своей «вечной молодости». 53-летняя знаменитость опубликовала видео, снятое во время прохождения процедуры в криосауне.
На кадрах видно, как заслуженная артистка РФ находится внутри установки в защитной маске и меховой шапочке, подвергая свое тело воздействию низких температур.
«Мое первое правило красоты и «вечной молодости» — криосауна. -140 градусов по Цельсию. Всего 2 минуты — и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам. Я лично перестала болеть, хотя везде «лазаю по природе», — написала Рената Литвинова в посте.
Большинство подписчиков актрисы отметили, что криосауна, действительно, помогает женщинам сохранять внешние данные на должном уровне и похвалили ее за самоотверженности. Некоторые юзеры признались, вряд ли бы осмелились на подобную «экзекуцию».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литвинова объяснила свой визит к Ефремову, находящемуся на домашнем аресте.
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