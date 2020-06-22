Сегодня Светлана Крючкова отмечает 70-летний юбилей. Сейчас в это трудно поверить, но народную артистку России три года не брали в театральный вуз — преподаватели не видели таланта. Но первая же роль в кино — в фильме «Большая перемена» — действительно, изменила все.

Вместо традиционного творческого вечера Светлана Крючкова при помощи сына осваивает дистанционные технологии. В этот день она всегда предпочитает быть наедине со зрителем и с собой. Хоть никогда и не удается.

Ян Воскресенский — о настоящей петербургской легенде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Садальский поздравил Светлану Крючкову с юбилеем.