Актриса с тысячью лиц: Светлане Крючковой — 70 лет
В это сложно поверить, но народную артистку России три года не брали в театральный вуз.
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Фото, видео: РИА Новости / Виктор Колегов; 5-tv.ru
Сегодня Светлана Крючкова отмечает 70-летний юбилей. Сейчас в это трудно поверить, но народную артистку России три года не брали в театральный вуз — преподаватели не видели таланта. Но первая же роль в кино — в фильме «Большая перемена» — действительно, изменила все.
Вместо традиционного творческого вечера Светлана Крючкова при помощи сына осваивает дистанционные технологии. В этот день она всегда предпочитает быть наедине со зрителем и с собой. Хоть никогда и не удается.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Станислав Садальский поздравил Светлану Крючкову с юбилеем.
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