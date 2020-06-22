«Гоголь был бы счастлив!» — Садальский трогательно поздравил Светлану Крючкову с юбилеем

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Василий Заика
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Народной артистке РСФСР 22 июня исполнилось 70 лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; Instagram @stassadal

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский на своей странице в Instagram трогательно и по-актерски поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Светлану Крючкову. Исполнитель роли вора-карманника Кирпича вспомнил экранизацию пьесы Николая Гоголя «Женитьба».

Режиссер Виталий Мельников пригласил на роль Агафьи Тихоновны Купердягиной именно Светлана Крючкову, которая вжилась в образ героини поистине мастерски.

«„Передайте вашей невесте, что она — подлец!“ И плачу, и смеюсь… Вчера смотрел „Женитьбу“ Мельникова, абсолютный шедевр, признанный во всем мире. <…> Бесподобная Света Крючкова. От белесой красоты ее Агафьи Тихоновны невозможно оторвать глаз — смотрю каждый раз, как на икону. Гоголь был бы счастлив!» — написал Станислав Садальский.

Instagram @stassadal

Заслуженный артист РСФСР подчеркнул, что юбиляр — грандиозная актриса, которая понимает уровень своего мастерства. Свою публикацию Станислав Садальский сопроводил характерным кадром из фильма, на котором героиню Светланы Крючковой одевают в подвенечное платье.

«Достойная, нежная, сильная! Сколько господь ей дал талантов — и актерских и женских, — голос, внешность, красоту, умение и желание быть смешной — как это важно!» — пишет Станислав Садальский.

Актер пожелал коллеге по цеху в день рождения «работы и любви, любви и работы» — до бесконечности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью со Светланой Крючковой.

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