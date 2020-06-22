«Развод будет сложный»: таролог поведала, почему разошлись Асмус и Харламов

Новость о том, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов разводятся, стала большой неожиданностью для поклонников звездной пары. Никто не может понять, какая черная кошка пробежала в отношениях между артистами. Таролог и хиромант Галина Янко рассказала о судьбе актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова, а также раскрыла, почему, по ее мнению, этот брак потерпел неудачу.

Разложив карты, Янко поведала 5-tv.ru, что звезды прожили восемь лет в благополучии и радости, и их дочка родилась «от любви». Правда, заметила таролог, у знаменитой пары было очень много завистников и врагов. В этом году, по словам Янко, Асмус и Харламова ожидает разлука.

«Разлука будет обоюдная, то есть и он хочет разойтись, и она не против», — сказала хиромант, отметив, что, несмотря на то, что между обоими — пустота, Кристина и Гарик будут поддерживать дружеские отношения до конца.

Кроме того, Янко отметила, что у обоих исчезла «гармония в близости» и рассказала, что, по ее мнению, явилось настоящей причиной развода знаменитостей.

«Они разошлись, потому что у них были любовные интриги», — считает таролог.

Янко предсказала Асмус новое замужество и еще одного ребенка, подчеркнув, что звезда «Текста» является однолюбкой. Гарик Харламов, по словам женщины, тоже не останется в одиночестве — он снова создаст счастливую семью и станет отцом еще двоих детей.

«Он любит тишину, спокойствие, а она немножечко взбалмошная, быстрая, шустрая, но семьянинка», — охарактеризовала Кристину и Гарика хиромант.

Помимо прочего, Янко уверена, что расставание звездной пары пройдет не самым приятным образом, но оба в итоге смогут получить желанную свободу и снова стать счастливыми.

«Развод будет сложный. У них у обоих печаль на сердце, но разойдутся они благоприятно», — сообщила хиромант, добавив, что и Асмус, и Харламова ожидает долгая жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Бульдог Харламов сообщил о расставании с Асмус на своей странице в Facebook. Актриса подтвердила эту новость. В свою очередь, адвокат Кристины заявил, что пара расстается «мирно и без грязи», сохраняя взаимное уважение друг к другу.