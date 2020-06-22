Экшен на КАД: КАМАЗ протаранил пробку в Петербурге
По предварительной информации, в результате массового ДТП пострадали шесть человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
ДТП из семи машин произошло на внутреннем кольце объездной автодороги в Петербурге. Фото с места массовой аварии появились в группе ДТП и ЧП во «ВКонтакте». На кадрах, опубликованных пользователями, видно, что одна из машин лежит на боку, подмяв под себя седан.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали шесть человек. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать двух участников ДТП из покореженных машин.
По словам очевидцев дорожного происшествия, аварию спровоцировал водитель КАМАЗа, вовремя не среагировавший на образовавшийся затор. В результате грузовик врезался во впереди идущую машину, а потом «собрал» и другие автомобили в жесткое «домино».
В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
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