В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

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Марина Неруцких
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В результате аварии в Приморском районе города пострадали семь участников дорожного происшествия.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; МЧС РФ

В ДТП из семи машин на внутреннем кольце объездной автодороги в Петербурге пострадали семь человек, из них один — погиб. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в 19.00 на девятом километре КАД в Приморском районе города.

В результате столкновения КАМАЗа с шестью автомобилями, пострадали семь участников аварии. Спасателям пришлось вырезать двух человек из покореженных машин. Один человек в результате ДТП скончался.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель КАМАЗа, который вовремя не среагировал на внезапный затор на дороге.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массового ДТП на КАД в Петербурге.

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

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МЧС РФ

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