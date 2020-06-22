В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В результате аварии в Приморском районе города пострадали семь участников дорожного происшествия.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; МЧС РФ
В ДТП из семи машин на внутреннем кольце объездной автодороги в Петербурге пострадали семь человек, из них один — погиб. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла в 19.00 на девятом километре КАД в Приморском районе города.
В результате столкновения КАМАЗа с шестью автомобилями, пострадали семь участников аварии. Спасателям пришлось вырезать двух человек из покореженных машин. Один человек в результате ДТП скончался.
По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель КАМАЗа, который вовремя не среагировал на внезапный затор на дороге.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места массового ДТП на КАД в Петербурге.
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