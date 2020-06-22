Крупную сумму обнаружили в авто, попавшем в массовое ДТП в Петербурге

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Нюра Незванова
Эксклюзив 201

По предварительным данным, мужчина, находившийся в этой машине, погиб.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Крупную сумму обнаружили в одном из автомобилей, которое попало в крупное ДТП в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, на пассажирском сидении лежали 800 тысяч рублей. По предварительным данным, мужчина, находившийся в этой машине, погиб.

Массовая авария с участием семи машин произошла на КАД в Выборгском районе города 22 июня. Сообщалось, что в результате аварии погиб человек, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КАМАЗ протаранил пробку в Петербурге.

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