Крупную сумму обнаружили в авто, попавшем в массовое ДТП в Петербурге
По предварительным данным, мужчина, находившийся в этой машине, погиб.
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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
Крупную сумму обнаружили в одном из автомобилей, которое попало в крупное ДТП в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, на пассажирском сидении лежали 800 тысяч рублей. По предварительным данным, мужчина, находившийся в этой машине, погиб.
Массовая авария с участием семи машин произошла на КАД в Выборгском районе города 22 июня. Сообщалось, что в результате аварии погиб человек, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказана на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КАМАЗ протаранил пробку в Петербурге.
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