«Прошел через ад»: Боня рассказала о тяжелой болезни отца ее дочери

Телеведущая Виктория Боня раскрыла своим подписчикам причину, по которой ее дочь Анджелина Летиция последние пару лет так много времени проводила с отцом — бывшим возлюбленным звезды, сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. В Instagram Боня призналась, что мужчина боролся с тяжелой болезнью. Больше всего сложностей, по ее словам, было от того, что никто из медиков не мог поставить ему диагноз.

«Хочу с вами поделиться тем, чем непросто делиться. Но мы решили, что можно рассказать, так как самое страшное уже позади. Речь идет о моем бывшем супруге Александре, который столкнулся с огромной проблемой в плане здоровья и в течение двух лет прошел буквально через ад. Он не мог понять, что с ним, ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз», — рассказала Боня.

В итоге, по ее словам, Смерфиту пришлось искать информацию в интернете и заниматься самолечением. Сейчас он смог побороть свой недуг на 70%, но ведущая с нетерпением ждет момента, когда болезнь будет повержена.

«У него болезнь Лайма. Клещ поедает мозг, жиры и аминокислоты. Усталость, вялость его преследовали. К счастью, сейчас все позади. Слава Богу. Он до сих пор сидит на строжайшей диете», — посетовала звезда.

Instagram @alexandersmurfit

Их общая дочь, Анджелина Летиция, много времени проводила с отцом, а также постоянно загадывала желание, чтобы ее папа поправился, добавила Боня. Сам Алекс Смерфит в этот же день рассказал о своей болезни в Instagram. Он поведал, как столкнулся с врачами-шарлатанами и просто медиками, которые не смогли ему помочь. В итоге, по его словам, его спасла нетрадиционная медицина.

«Мой ответ: проведите свое исследование, посмотрите на данные, всегда задавайте вопросы своему врачу или альтернативному врачу, слушайте свое тело и, прежде всего, работайте на него и не сдавайтесь», — написал экс-возлюбленный Бони.

Российская телеведущая и сын ирландского миллиардера были вместе семь лет. Все ждали их свадьбы, но в 2017 году пара неожиданно объявила о расставании. Тем не менее, Боне удалось сохранить с бывшим хорошие отношения. Все время самоизоляции она провела в его особняке во Франции. Тогда ведущая даже заявляла о намерении перебраться с дочерью в Монако, так как ей не по вкусу климат Лондона, где она проживала в последнее время. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно звезда сумела отличиться громким заявлением о «нищебродах», которые не достойны поддержки государства. Ее реплику оценили и рядовые подписчики, и профессиональные обозреватели.